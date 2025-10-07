Registrados 95 mil alumnos para beca de secundaria

Este 5 de octubre cerró el registro de la plataforma para la beca Rita Cetina Gutiérrez. Chiapas alcanzó cifras altas en relación a la cantidad de alumnos y alumnas de secundaria que hicieron sus trámites en línea, enfatizó el titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en el estado, Marcelo Toledo Cruz.

Mencionó que hasta ahora no tienen más información respecto a que se autorice una nueva prórroga, sin embargo, el pasado viernes la entidad se ubicó en el primer lugar sobre la cantidad de estudiantes con interés de obtener su beca.

Es decir, se alcanzó hasta un 90 % de avance que fue equivalente a 95 mil alumnos y alumnas, de una meta de 104 mil.

Ayudó mucho a obtener estas cifras, consideró Toledo Cruz, la comunicación que se tuvo con la Secretaría de Educación y de abrir las oficinas de becas durante tiempo completo para atender a la población.

“Veníamos muy rezagados, en los últimos 10 días logramos alcanzar esa posición que nos ubica en el primer lugar a nivel nacional”, enfatizó.

Mencionó que todavía falta la definición de los casos de aquellos estudiantes que no pudieron registrarse a tiempo, sin embargo, esperarán que se crucen las cifras con una plataforma, para tener la certeza de las cantidades de alumnas y alumnos que faltaron.

La beca Rita Cetina Gutiérrez es un apoyo universal que da el Gobierno Federal a quienes estudian en el nivel de secundaria, sin embargo, deben de cumplir algunos requisitos como registrarse en línea.