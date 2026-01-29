Registran 194 sismos en el Chichonal en enero

De acuerdo con los datos generados por la red del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), del 1 al 15 de enero de 2026 el Servicio Sismológico Nacional reportó 194 sismos en un radio de 20 kilómetros desde el cráter del volcán Chichonal.

Señala el reporte que desde el inicio del enjambre sísmico, el pasado 7 de junio de 2025, hasta este 15 de enero, suman cuatro mil 256 eventos; la mayor de toda la secuencia es el evento de magnitud 3.8, ocurrido el 16 de octubre del año pasado. Refiere que en este periodo no se reportan percepción o daños en las poblaciones de la región.

Observaciones

Los datos señalan que en agosto comenzaron aumentar los eventos en este volcán, ese mes se registraron 434, en septiembre mil 168, en octubre mil 261, en noviembre bajaron a 638 y en diciembre 375.

El profesor-investigador de la Unicach, Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia, ha comentado que comparten los datos de tres casetas sismológicas y dos sensores temporales al Servicio Sismológico Nacional (SSN) para hacer las localizaciones.

Los sismos muestran un sistema activo, que se necesita darle seguimiento y lo hacen desde el Centro de Monitoreo en colaboración con otras instituciones nacionales, como la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

Es un proceso en evolución, no se puede descartar una erupción porque es un volcán activo y por eso los datos están en constante estudio, pero aclaró que el tiempo para llegar a una erupción es muy variable, depende de muchos factores, podría ser años o semanas, pero no horas.

“La actividad dentro del cráter sí puede ocurrir en cualquier momento, como explosiones de vapor de agua”, por eso se ha restringido el descenso al cráter, pero el volcán sí se puede visitar, sostuvo.