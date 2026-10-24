Registran 85 municipios algún grado de sequía

Aunque en las últimas semanas se han registrado algunas lluvias en el estado de Chiapas, el reporte más actualizado (al 15 de octubre) del Monitor de Sequía en México mostró que son 85 municipios en el estado que registran algún grado de sequía.

Con base en la información, que se actualiza cada mes, la intensidad se divide en varios aspectos: anormalmente seco (D0), sequía moderada (D1), severa (D2), extrema (D3) y excepcional (D4).

"Durante la primera quincena de octubre de 2026 se registraron lluvias por arriba del promedio en gran parte del país, especialmente en las regiones noreste, centro-occidente, centro y sur, asociadas a canales de baja presión, la aproximación de la vaguada monzónica, el paso de la onda tropical número 42, la influencia de la tormenta tropical Isaías en el golfo de México y de los huracanes Simón y Trudy en el océano Pacífico", detalla la información.

Contexto

Dependiendo del tiempo y de la intensidad, la sequía puede generar un impacto en la parte social, en el medio ambiente y hasta en la producción de múltiples cultivos.

El Monitor detalló que "respecto a la evolución de la sequía se observaron incrementos de áreas con sequía moderada (D1) y severa (D2) en porciones de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde las precipitaciones registradas no fueron suficientes para revertir los déficits acumulados durante los meses anteriores".

La información al 15 de octubre refiere que en Chiapas, el 27.7 % del territorio no tiene daños por sequía.

Otro 28 % del estado está anormalmente seco (pero no es condición de sequía), mientras que un 35.9 % registra sequía moderada y el 8.4 % alcanza la categoría de sequía severa.