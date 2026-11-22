El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), informó que a la fecha se han registrado en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), 544 familias buscadoras: 476 mujeres, 63 hombres y otras cinco, con la finalidad de encontrarse en la Ciudad de México con la delegación integrada por mil 530 zapatistas.

En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés se detalló que la delegación zapatista “ha terminado su preparación” para partir el 28 de este mes a la capital del país con el fin de reunirse con madres buscadoras y darles un abrazo.

Añadió que las personas que viajarán a la capital del país “fueron a sus casas para despedirse y resolver pendientes (…) estamos ya atareados preparando todo y alistándonos para viajar el 28 de noviembre a la Ciudad de México”.

Primeros encuentros

Señaló que antes, el 27 de noviembre, “tendremos las primeras reuniones privadas con colectivos y familias buscadoras de Chiapas” en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la tierra, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Moisés, quien es el coordinador General de la Gira por la Vida Capítulo México, explicó que “la delegación zapatista se concentrará en el Cideci el día 26 de noviembre y nos organizaremos para la primera sesión el 27, para salir el 28”.

Expresó que “se han registrado de las siguientes geografías: Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Colima, Michoacán, Querétaro, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Aguascalientes, Quintana Roo, Nayarit y Durango”.

Comentó que “no pondremos nombres de colectivos ni de personas, para cuidar su seguridad frente a las amenazas que reciben”.

Cierre de registro

Afirmó que “la fecha de cierre parcial de registro será el 22 de noviembre del 2026 a las 23:59 horas y la fecha de reinicio de registros (esto ya sería cuando estemos en la base de operaciones en la Ciudad de México, en la casa de los pueblos Samir Flores Soberanes), será el 2 de diciembre del 2026 y hasta el 4 de enero del 2027”.

Junto con el comunicado fue difundido un video “del comando Palomitas que se aburrió de estar en la preparación y decidió adelantarse, llevando tortillas de lodo, pozol, chicles y cosas así, en cajas sin ruedas. Dijeron que se iban a adelantar caminando. No preocupar. No llegaron al portón principal. ¿Razón? Se les acabaron los chicles y se regresaron para resurtirse”.

El video, precisó, “está dedicado a las bailarinas, bailarines y bailarinoas del Taller Coreográfico de la UNAM (Tcunam) que estaban más puestas que un leotardo, pero pos ni modos. A la burocracia de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) se le olvida que la ‘U’ es de universidad, es decir, universalidad. Y no hubieran podido tener un público más digno que el que bloquearon. Ojalá se lograra”.