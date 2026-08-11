Registran a más de 7 mil independientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas cuenta actualmente con 7 mil 200 personas inscritas como trabajadoras independientes y 780 como trabajadoras del hogar, informó José Alberto Zamora Díaz, jefe de servicios delegacionales de afiliación y cobranza.

El funcionario detalló que el programa de trabajadores independientes, que surgió como piloto en 2020 y se consolidó en mayo de 2024, permite que emprendedores, profesionistas y comerciantes que no cuentan con un patrón accedan a las cinco ramas de aseguramiento, que son enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, y guarderías y prestaciones sociales.

“Es darles un beneficio a todas estas personas que emprenden solas un negocio y que en algún momento, por enfermedad o para su retiro, no gozaban de ese beneficio. Hoy ya es una realidad”, explicó Zamora Díaz durante una entrevista.

Registro

El registro se realiza completamente en línea a través del portal www.imss.gob.mx, en la sección de personas trabajadoras independientes.

Los interesados deben ingresar su CURP, número de seguridad social y correo electrónico, además de seleccionar su actividad económica y el salario con el que desean cotizar, el cual debe ser entre el salario mínimo (9 mil 300 pesos) y 25 UMAS (aproximadamente 90 mil pesos mensuales).

El costo mensual con salario mínimo es de aproximadamente 2 mil pesos, con opciones de pago mensual, semestral o anual. La contratación debe realizarse antes del día 20 de cada mes para que los derechos inicien el primer día del mes siguiente.

El funcionario reiteró que el IMSS está a disposición de la población para brindar información y orientación sobre estos programas de aseguramiento.