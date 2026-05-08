Registran aumento en el precio de las flores

Con la celebración del Día de las Madres próxima a realizarse, la venta de arreglos florales en la ciudad se ha convertido en una actividad frecuente entre la ciudadanía; comerciantes de diversos mercados públicos ajustan sus precios ante la alta demanda.

En espacios tradicionales como el mercado “20 de Noviembre”, conocido popularmente como el “Mercadito de las Flores”, comerciantes comenzaron a registrar un incremento en las ventas y en la afluencia de clientes, principalmente durante las mañanas y tardes.

“Lo que más se vende son las rosas y los girasoles porque representan cariño y alegría. La gente viene buscando desde arreglos sencillos hasta ramos grandes para las mamás”, comentó María Hernández, locataria del mercado.

Los precios varían según el tamaño del arreglo, la flor y la presentación.

“Cada año sube un poco el precio porque también aumenta el costo de la flor, sobre todo la que viene de otros estados”, explicó.

Temporada alta

De acuerdo con comerciantes, durante los días previos al 10 de mayo las ventas pueden incrementarse hasta en un 70 por ciento en comparación con semanas normales, convirtiéndose en una de las temporadas más importantes para el sector florista junto con el 14 de febrero y el Día de Muertos.

Además del mercado 20 de Noviembre, otros centros de abasto como el mercado Juan Sabines, el Pascacio Gamboa y diversas florerías del centro de Tuxtla también reportan alta demanda en esta temporada.

Algunos comerciantes señalaron que, pese a la situación económica, las familias continúan manteniendo la tradición de regalar flores a las madres, aunque ahora buscan opciones más accesibles o arreglos pequeños.

“Hay personas que llevan un ramo sencillo, otras hacen cooperación entre hermanos para comprar algo más grande, pero casi nadie quiere dejar pasar la fecha sin flores”, expresó José Luis, comerciante.

En México, el Día de las Madres representa una de las temporadas de mayor movimiento económico para florerías y mercados, debido a que millones de familias acostumbran regalar arreglos florales como símbolo de cariño y agradecimiento.