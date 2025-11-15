Registran aumento en enfermedades respiratorias

Con la entrada del invierno, la capital ha registrado un aumento leve en las consultas por enfermedades respiratorias, informó el doctor Javier Arturo Sánchez Avendaño, director médico de la Cruz Roja Mexicana en la capital chiapaneca; destacando a niños, niñas, adultos mayores y personas con asma como los más afectados.

“El cambio estacional hace que las personas acudan con mayor frecuencia a la consulta externa o ya con algún tipo de complicación por enfermedades respiratorias, tanto bajas como altas”, explicó.

Las recientes temperaturas, que han descendido por debajo de los 20°C, han favorecido la aparición de síntomas respiratorios, sobre todo en niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, quienes conforman los grupos más susceptibles.

El director médico señaló que la mayor parte de los casos proviene de la región sur poniente y de las zonas cercanas al Cañón del Sumidero, mientras que la zona Metropolitana registra menor incidencia.

Aunque el incremento general aún es bajo, la Cruz Roja ha detectado un aumento del 2 al 3 por ciento en personas con antecedentes como asma, cuyos cuadros tienden a agravarse con los cambios bruscos de temperatura.

Sánchez Avendaño subrayó la importancia de protegerse del frío, mantener los hogares adecuadamente aislados y reforzar la alimentación.

“A veces se carece de una dieta rica en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y disminuye las infecciones recurrentes”, mencionó.

Recomendó a quienes viven en zonas más expuestas al clima procurar reforzar sus viviendas para evitar la entrada de corrientes frías y así reducir el riesgo de enfermedades.