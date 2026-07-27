Registran aumento en la población penitenciaria

La cifra de personas privadas de la libertad (PPL) en los reclusorios de Chiapas ha crecido casi un 50 por ciento en lo que va de la presente gestión gubernamental, al saltar de cerca de cinco mil a siete mil 200 individuos, informó el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales de la entidad, Zein Jerónimo Gil.

El funcionario señaló que al arranque de la administración los centros penitenciarios tenían alrededor de cinco mil reclusos, y hoy la población interna asciende a siete mil 200, aumento que vinculó de forma directa con el mayor número de aprehensiones generadas por las estrategias de combate firme a la delincuencia que impulsa el gobierno estatal.

A pesar de este incremento en la población carcelaria, afirmó que los establecimientos penitenciarios poseen la infraestructura suficiente para dar cabida a los internos, aunque reconoció que se realizan esfuerzos permanentes para elevar la calidad de las instalaciones y servicios del sistema.

Con relación a la opción de edificar nuevos penales bajo modalidades de concesión privada, manifestó que esa determinación es facultad del titular del Poder Ejecutivo local y de la subsecretaría a su cargo solo tiene competencia en la gestión operativa de los centros de reclusión.

Reinserción social

En cuanto a los procesos de reinserción social, comentó que casi el total de la comunidad penitenciaria toma parte en acciones lúdicas, deportivas, artísticas y de convivencia, todas insertas en los planes oficiales de reintegración social.

“Estamos ofreciendo una gran cantidad de dinámicas. Casi la totalidad de nuestra población en cada uno de los centros penitenciarios desarrolla una práctica que denominamos performance, consistente en ejercicios grupales coordinados. Podemos afirmar que en El Amate, con los dos mil 200 PPL que tenemos aproximadamente hoy, todos participan a diario o por lo menos una vez cada semana en actividades colectivas; sucede igual en Tapachula, igual en Villaflores y en Comitán”, expresó.

Jerónimo Gil mencionó, asimismo, que en las cárceles chiapanecas se encuentran internos de múltiples nacionalidades, entre ellos procedentes de Jordania, Venezuela, Guatemala y El Salvador, de quienes precisó que todos cuentan con asistencia consular para mantener contacto con sus familiares y, si se requiere, obtener respaldo de sus países de origen.

Monitoreo pospenitenciario

Acerca del eventual retorno a la conducta delictiva, explicó que la institución dispone de una unidad de monitoreo pospenitenciario, establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que brinda acompañamiento a quienes recuperan su libertad con el fin de impedir que vuelvan a los ambientes que favorecieron la comisión de ilícitos; además, afirmó que reciben colaboración de agrupaciones pastorales y religiosas.

Para cerrar, subrayó que todo individuo que ingresa a un reclusorio –inclusive aquellos que solo enfrentan un proceso judicial y cuya estancia podría ser breve– recibe asistencia sanitaria, orientación legal y es incorporado a actividades que promueven su reintegración y evitan que permanezcan ociosos durante su tiempo en el penal.