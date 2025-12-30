Registran cuatro nuevos casos de miasis en Chiapas

Siete nuevos casos de miasis en humanos producidos por la mosca transmisora del gusano barrenador del ganado (GBG) se registraron en la última semana en el país, cuatro de ellos en Chiapas, uno en Campeche, uno en Yucatán y otro en Quintana Roo.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, suman 106 casos los registrados hasta la semana número 50 -19 de diciembre 2025.

Casos

En ese sentido, en la última semana en Chiapas se presentaron cuatro casos, dos en Tapachula que permanecen hospitalizados; uno en Chiapilla y otro más en Chiapa de Corzo, estos dos últimos bajo tratamiento ambulatorio, sumando 86 los enfermos en la entidad.

Yucatán, mientras tanto, registra ocho enfermos, uno en la última semana que permanece hospitalizado; Quintana Roo, cuatro y uno hospitalizado; Campeche, cuatro con una mujer hospitalizada; Tabasco dos y Oaxaca dos.

La dependencia indicó que se mantiene la vigilancia epidemiológica y búsqueda intencionada de casos en las zonas de mayor prevalencia de la mosca que produce el gusano barrenador del ganado y recomienda a la ciudadanía, que al presentar heridas abiertas las mantengan cuidadas.