Registran derrama turística de más de 16 mil mdp

Chiapas acumuló una derrama turística de 16 mil 587 millones 580 mil pesos de enero a agosto de 2026, de acuerdo con un reporte estadístico sobre el comportamiento económico de los principales destinos de la entidad, realizado por la Secretaría de Turismo del estado.

En conjunto, los datos muestran la distribución de los ingresos turísticos entre destinos urbanos, culturales y de playa, así como entre iniciativas comunitarias y otras regiones de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez encabezó la lista, con 4 mil 269 millones 362 mil pesos; seguido de San Cristóbal de Las Casas, 2 mil 911 millones 233 mil pesos; y Tapachula, 2 mil 322 millones 701 mil pesos.

Muestreo

En la relación, las cifras también muestran datos de Palenque que registró 2 mil 174 millones 825 mil pesos; Comitán de Domínguez, con 927 millones 437 mil pesos.

Además, de Tonalá, con 627 millones 742 mil pesos, y Chiapa de Corzo, con 590 millones 925 mil pesos.

Otro aspecto señalado son las empresas comunitarias que concentraron 503 millones 23 mil pesos, mientras que el resto del estado sumó 2 mil 260 millones 328 mil pesos.

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la derrama turística estatal fue de 16 mil 182 millones 106 mil pesos, el monto de 2026 representó un incremento de aproximadamente 2.5 por ciento, equivalente a poco más de 405 millones de pesos.

Apoyo

Estos ingresos pueden distribuirse entre distintos sectores, como hospedaje, alimentación, transporte, comercio y servicios turísticos, por lo que su comportamiento es un indicador relevante para conocer el movimiento económico vinculado con esta actividad.