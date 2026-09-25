Registran descenso de 57 por ciento en casos de Covid-19

Después de que se difundió en redes sociales información sobre un supuesto aumento de casos de Covid-19 que llevaría a varias escuelas a suspender clases en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Salud en Chiapas informó que se mantiene una vigilancia permanente en todas las jurisdicciones sanitarias.

Sin embargo, se exhortó a la población a evitar información no verificada o que pretenda generar una alarma innecesaria.

La vigilancia epidemiológica, se detalló por parte de las autoridades, continuará para evitar riesgos en la población.

Explicó que las 10 jurisdicciones sanitarias están realizando acciones preventivas, lo que ha permitido que las infecciones respiratorias agudas estén con baja circulación viral.

Influenza

“En el caso de influenza, Chiapas registra una disminución de 40 por ciento en los casos confirmados en comparación con 2025”, remarcó la dependencia estatal.

Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, que es de la Jurisdicción Sanitaria número I, los casos confirmados de Covid-19 han bajado un 57 %, esto en comparación con el mismo periodo de 2025.

La vacunación ha sido una de las claves para el tema preventivo y se han aplicado alrededor de un millón 621 mil 905 dosis contra influenza y 358 mil 188 contra Covid-19.

“En octubre se reforzará la inmunización contra estas dos enfermedades, con el arranque de la campaña de vacunación invernal”, finalizó.