Registran huella genética del Plátano Chiapas

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) registró los resultados del análisis genético del “Plátano Chiapas” en el Sequence Read Archive (SRA), repositorio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos (NCBI, por sus siglas en inglés), bajo el identificador BioProject PRJNA1545474.

Este registro permite consultar públicamente los datos genéticos asociados al material vegetal analizado y representa un avance en la documentación científica de la identidad de uno de los productos agrícolas emblemáticos del Soconusco chiapaneco.

El trabajo da seguimiento al estudio técnico impulsado por la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas, que forma parte del expediente de solicitud de protección de la Indicación Geográfica (IG) “Plátano Chiapas”, presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La incorporación de estos resultados a una base de datos internacional facilita su consulta por parte de investigadores, autoridades y otros sectores interesados. Asimismo, aporta evidencia científica para el estudio y la caracterización genética del material vegetal analizado.

Este avance refleja la participación de la Unach en iniciativas que vinculan la investigación científica con el desarrollo agroalimentario, la protección de productos regionales y el fortalecimiento de la competitividad del sector agrícola.

Con la documentación de los datos genéticos del “Plátano Chiapas”, la universidad contribuye a generar conocimiento científico que puede respaldar los esfuerzos de identificación, diferenciación y valorización de este producto, en el marco del proceso de protección de su origen geográfico.

Consulta el registro científico: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/PRJNA1545474.