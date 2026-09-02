Registran la marca “Reina Roja de Palenque”

El Gobierno de Chiapas concretó el registro de la denominación “Reina Roja de Palenque”, con el objetivo de proteger este referente del patrimonio arqueológico y cultural del estado y evitar que particulares puedan reclamar derechos sobre su uso, informó el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arriola.

Explicó que el registro fue impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, luego de que se planteara la posibilidad de emprender acciones legales contra el Gobierno estatal por el uso del término “Reina Roja”.

Ante esta situación, señaló que, con el acompañamiento del entonces director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, se realizaron las gestiones correspondientes para obtener la protección legal de la denominación.

Restricciones

La legislación establece restricciones para que particulares registren elementos relacionados con la cultura y el patrimonio arqueológico, por lo que el gobierno estatal pudo realizar el procedimiento correspondiente.

Precisó que la denominación quedó registrada específicamente como “Reina Roja de Palenque”, y no como una marca general de Chiapas.

Por ello, adelantó que en los próximos días se entregará una placa conmemorativa del registro al municipio de Palenque, en presencia de autoridades locales.

Protección

También informó que la administración estatal trabaja en el registro y protección de otros elementos representativos de la identidad cultural de Chiapas.

En este sentido, mencionó que se busca proteger de manera legal productos y expresiones tradicionales como el posh, mientras que el Comiteco, bebida tradicional de Comitán, ya cuenta con un registro.

Asimismo, indicó que se analiza impulsar un decreto relacionado con distintas expresiones culturales de Chiapa de Corzo, entre ellas los Parachicos, las Chiapanecas y elementos vinculados con las tradiciones de esta región.