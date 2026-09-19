Registran seis mil 200 sismos en lo que va del 2026

En lo que va de este 2026, Chiapas ha sido epicentro de alrededor de seis mil 203 sismos, es decir, se trata de la segunda entidad federativa con más temblores en México.

De hecho, los datos más recientes compartidos por la Secretaría de Protección Civil, que analiza la información del Servicio Sismológico Nacional (hasta las 8:30 a.m. de este viernes), detallan que Guerrero es el estado en el que más ha temblado.

Dicha zona acumula nueve mil 586 movimientos y tiene el 32.35 % de toda la actividad sísmica nacional, mientras que Chiapas alcanzó un 20.93 % y muy pegado aparece Oaxaca con el 20.79 %, es decir, seis mil 162 sismos.

Más abajo se encuentran otras dos entidades federativas, que son Jalisco y Michoacán, estas zonas alcanzaron 4.14 % y 2.88 % de la actividad sísmica que ha ocurrido en el país.

Simulacro

Chiapas será uno de los estados que participará en un Simulacro Nacional sobre sismos, esto a partir de las 12 del día de este sábado 19 de septiembre.

Por eso el secretario de Protección Civil estatal, Mauricio Cordero, lanzó la invitación para que la población se sume a este ejercicio preventivo.

La invitación se extiende a escuelas, empresas, instituciones, comercios, viviendas y para la población en general. La idea es conocer protocolos y mejorar las respuestas de las autoridades ante estas emergencias.

Para el caso de Chiapas, la participación convocada está relacionada con una hipótesis de sismo de 7.6 de magnitud con epicentro en Tonalá. Hay que recordar que hace apenas unos años (en 2017) también fue el centro de un terremoto que afectó varios estados.

Registros

El 19 de septiembre es una fecha importante en México, debido a los sismos que han ocurrido pero en diferentes años.

Uno de los más recordados fue en 1985, cuando un terremoto de 8.1 de magnitud azotó las costas de Michoacán y su alcance se extendió a varias zonas, dejando a su paso miles de daños en construcción y miles de muertes.

Otro momento histórico fue el ocurrido un 19 de septiembre pero de 2017. En aquella fecha un sismo de 7.1 de magnitud y con epicentro en Puebla se sintió también en la capital del país. Las afectaciones también fueron significativas.

El más reciente de consideración ocurrió en 2022 y fue un movimiento de 7.7 con epicentro en Michoacán pero se sintió de forma considerable en la Ciudad de México. Los daños no se compararon con los de 2017 o 1985.