Registran sismo de 5.0 en Mapastepec

Una serie de sismos se registraron este viernes en la costa de Chiapas, el mayor de magnitud 5.0, sin que se reporten afectaciones de alguna naturaleza.

Estos se suman a que continúan las réplicas del sismo de 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio, contabilizando hasta el momento mil 250, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El organismo señaló que a las 10:15 de la mañana de este viernes, a 165 kilómetros al suroeste de Mapastepec y a 10 kilómetros de profundidad, fue ubicado el epicentro del sismo de magnitud de 5.0.

En esa misma zona se registraron otros tres de 4.3, 4.2 y 4.7; en Pijijiapan, uno de 4.2; en Tonalá, uno de 3.5 y otro de 3.6; en Huixtla, uno de 3.9 y en Cintalapa dos de 4.1, respectivamente.

Cantidad

En cuanto a las réplicas del terremoto del 17 de julio pasado, este viernes se tienen registrados ocho de magnitud entre 3.9 y 4.7.

Las autoridades señalaron que no se han presentado más daños a causa de los movimientos telúricos.