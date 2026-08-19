Registran sismo de 5.8; van más de mil réplicas

Los temblores en la franja fronteriza entre México y Guatemala no cesan; solamente en las últimas 24 horas, el Servicio Sismológico Nacional registró al menos 40, de los cuales el de mayor magnitud fue de 5.8, con epicentro a 156 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Hasta las 08:00 horas de este martes, el organismo reportó que se han presentado mil 808 réplicas del terremoto de 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio.

Sin embargo los temblores persisten, aunque la mayoría imperceptible con intensidades de entre 3.7 y 5.8, este último a las 23:02 horas del lunes.

Ubicación

Aparte de los sismos que se concentran en la zona fronteriza sur, en territorio chiapaneco en las últimas horas se tienen registrados cuatro en Huixtla de margnitudes 4.2, 3.9 .3.8 y 4.4; dos en Pijijiapan de 4.0 y 3.8; siete en Mapastepec de entre 3.7 y 4.12 y uno de 4.0 en Cintalapa.

Las autoridades del Sistema de Protección Civil (PC) han descartado daños a consecuencia de las réplicas del sismo mayor de hace un mes, aunque se monitorean edificios públicos, hospitales e instituciones educativas, así como centros comerciales.