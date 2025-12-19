Registran tornado en el municipio de Chamula

Un tornado o “culebra” como se le conoce coloquialmente, se registró la tarde de este jueves en la comunidad de Macvilho, municipio de Chamula, fenómeno meteorológico que terminó con lluvia y granizo.

Los habitantes de la comunidad pero sobre todo los niños, se asustaron por la presencia del tornado, ya que es la primera vez que ocurre un fenómeno de este tipo.

De acuerdo con versiones de especialistas en el tema, es la primera vez que ocurre un tornado en el municipio indígena de origen tsotsil.

Decenas de personas salieron a tomar fotos que luego difundieron a través de las redes sociales. Al cierre del suceso, Personal de Proteccion Civil (PC) realizaba un recorrido en la zona para verificar que todo estuviera en orden, indicando que no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con especialistas, los tornados son columnas de aire que rotan violentamente en contacto con la superficie de la tierra, por debajo de una nube.