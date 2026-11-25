Han registrado una serie de sismos en las últimas horas en la costa chiapaneca, aunque hasta el momento no se reportan afectaciones de ninguna naturaleza.
El de más alta magnitud ocurrió a las 5.51 horas de este martes, ubicando su epicentro a 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec.
Tras ese, se registraron otros más de 4.2, 4.1, 4.3 y 4.3, respectivamente, de acuerdo a los reportes del Servicio Sismológico Nacional.
Asimismo, ocurrieron temblores en Ciudad Hidalgo, Tonalá, Cintalapa, Arriaga y Pijijiapan, con magnitudes de 4.0, 3.6, 3.9, 3.2 y 4.1.
El Sistema Estatal de Protección Civil informó que se aplicaron los protocolos de monitoreo y verificación, aunque no se tienen reportes de afectaciones.