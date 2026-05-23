Registro de líneas telefónicas es por seguridad

Hasta ahora, 50 millones 70 mil 870 líneas telefónicas móviles se han registrado, esto de un total de 144 millones que están activas en el país, así lo dio a conocer Lourdes Santaolalla Fernández, directora general de Supervisión del Cumplimiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

En entrevista exclusiva, comentó que el registro obligatorio es una medida impulsada desde el Gobierno Federal, a través de dicha Comisión, que busca que todas las líneas telefónicas móviles estén asociadas a una persona identificable para prevenir delitos como la extorsión, fraudes o suplantación de identidad.

Líneas prepago

Millones de líneas telefónicas son compradas en prepago en tiendas de conveniencia, sin mayor registro y no son identificables los usuarios, de estas es que la delincuencia comete dichos actos.

Desde hace más de 10 años, únicamente para activar las líneas adquiridas en pospago se tienen que registrar los datos básicos del propietario, pero ahora es obligado registrar la CURP y la identificación oficial, lo que permanecerá establecido para poder usar cualquier línea una vez que termine el plazo.

Mitos del registro

Respecto a una de las ideas que más se ha difundido entre la población es que el gobierno federal tendrá acceso al registro de líneas telefónicas, indicó que no podrán acceder a los datos, son las empresas que llevan a cabo el registro y solo podrán entregarlo ante una investigación legal a través de un mandato judicial, ya que la información está respaldada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

“Todas las medidas de seguridad las deben llevar las empresas, la gente puede tener esa certeza, como pasa en otros casos, como al contratar una línea de crédito o telefonía fija o cualquier otro servicio”.

Hay que informarse

Recomendó no hacer caso de noticias falsas o alarmistas, lo mejor es informarse por medios oficiales, si hay dudas acudir directamente a la compañía telefónica que les corresponde, el registro solo lo pueden hacer los propietarios.

Igualmente, enfatizó que esto no tiene nada que ver con la geolocalización, se trata de identificar la línea y el dueño de la misma, tampoco se requieren los datos biométricos, solo es información básica.

En los últimos días, el registro ha ido incrementando, por lo que se espera que en las últimas semanas se agilice el proceso, pero lo mejor es evitar una posible saturación. Las personas que decidan no hacerlo, las compañías darán de baja a todas las líneas que no estén registradas, solo podrán hacer llamadas de emergencia, hasta que hagan la vinculación.