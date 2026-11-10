Registros para Becas del Bienestar ya cerraron

Marcelo Toledo Cruz, coordinador de la Oficina Estatal de Becas para el Bienestar en Chiapas comentó que el proceso de registro para la Beca Gertrudis Bocanegra ya se realizó; actualmente se están entregando las tarjetas del Banco del Bienestar para quienes procedió la inscripción con la finalidad de que en enero comiencen a recibir los depósitos.

Lo que apenas concluyó es el periodo de registro para la Beca Rita Cetina, que es para el nivel básico, desde preescolar hasta secundaria, dirigido para útiles escolares y uniformes; en secundaria es universal, y que asciende a mil 900 pesos por familia.

Canales informativos

A través de medios de comunicación, de docentes y directivos escolares, buscan llevar toda la información a las madres y padres de familia, incluso cuentan con un canal estatal y nacional de WhatsApp, realizan asambleas informativas para comunicar sobre todo que los servicios o trámites no tienen ningún costo y que no trabajan con intermediarios que quieran cobrar por los registros.

Recordó que, en términos globales, en Chiapas serán más de un millón 200 mil estudiantes beneficiados de todos los niveles educativos, con las becas Rita Cetina, para nivel básico y la Benito Juárez para preparatorias; mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra para el nivel superior.

Hay prioridad

Las Becas para el Bienestar son de aplicación universal, “Chiapas es un Estado privilegiado en términos de programas sociales, la prioridad son las comunidades, los municipios de mayor marginación.

Todas las comunidades son atendidas, en esos casos se apoyan mucho en el sector educativo para que la información llegue directamente a las familias, con docentes y directivos, porque el registro se debe hacer en línea, personal, por lo que debe haber conectividad a internet”.