Reglamento capitalino: rechazado y aceptado

Positivo, ventajoso, abusivo y sin información previa a la ciudadanía, es como los conductores del transporte público y de unidades particulares describen al Reglamento de Tránsito de Tuxtla Gutiérrez que fue implementado hace unos días.

En un recorrido realizado por las calles de la ciudad capital, los conductores tienen opiniones encontradas respecto a este tema, inclusive algunos lo consideran un tanto exagerado.

Críticas

Uno de los puntos que más ha sido criticado es el de la infracción que se está imponiendo por dejar los neumáticos a 20 centímetros de las guarniciones.

De acuerdo a Higinio Ruiz Lázaro, conductor del servicio público, opinó que se trata de un reglamento amañado. “Está mal pero es una ley y tenemos que cumplirlo, nos parezca o no, y en caso de no cumplir hay que sufrir las consecuencias, a mí me infraccionaron hace poco por esperar pasaje en el parque de la Marimba con mil 700 pesos, me dijeron que estaba en el lugar para discapacitados y ni modos”.

En este caso, dijo conocer el Reglamento de Tránsito y el tema de los 20 centímetros no es algo nuevo pero ya se está implementando.

Para Óscar Macías, conductor de una unidad particular, consideró que lo que sabe hasta el momento es que estas nuevas disposiciones del Ayuntamiento Municipal en materia de Tránsito son bastante agresivas para la población.

“Los policías de Tránsito van aprovechar para sacar su paguita, de por sí ya con las prisas nos han infraccionado, ahora con esta medida van a sacar provecho. Conozco poco del reglamento”, manifestó.

El conductor de taxi, Enrique Romero Herrera, considera que con este reglamento los abusos por parte de los uniformados han incrementado.

“Los tránsitos andan como una parvada para ver a quien fregar, como buitres para ver a quien van a molestar, con eso del 40 % que se les otorga para su salario se va prestar a mucha corrupción, solo andan viendo, buscando a quien van a infraccionar nada más. Están cazando las infracciones, se esconden en lugares estratégicos, como es el caso de la 9na Sur y 2da Poniente”.

Es bueno meter orden

Otros operadores consideran que la implementación de estas medidas son necesarias para poner orden en el tema de vialidad en la capital chiapaneca.

Otro conductor particular de nombre Carlos, consideró que la implementación del reglamento puede ser un poco incierto porque no hubo difusión previa.

Sin embargo, reconoce que es un tema necesario debido a la falta de conocimiento sobre las leyes viales por parte de muchos choferes en Tuxtla Gutiérrez.

“Nadie está preparado para estas infracciones, es algo positivo pero debe haber difusión por parte de las autoridades sobre el tema”, expresó.

Autoridades

En las últimas horas y en relación al tema, el titular de la SSPyTM, Félix Noé Penagos Madrigal, desmintió que se trate de una “cacería” contra infractores, “no es una campaña de infracción indiscriminada, ilegal, como dolosamente se ha estado señalando”, refirió.

Dijo que la iniciativa del 40 % de las infracciones al personal de Tránsito es una iniciativa del Ejecutivo estatal que busca incentivar a los elementos y prevenir la corrupción, sin embargo, aún no está en vigor, “no está activo”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, el director de Tránsito Municipal, Alberto Morales Bernal, invitó a la ciudadanía a conocer el Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente en la página: https://tuxtla.gob.mx/.