Reglamento contempla un portal de transparencia

Durante la segunda mesa de trabajo sobre el Reglamento para el derecho humano al medio ambiente sano, la directora de Ecología municipal de San Cristóbal, Jade Cantú, indicó que, a causa de las diversas recomendaciones de derechos humanos donde se les solicita un portal de transparencia, este elemento se tiene contemplado en el documento.

La bióloga detalló que este sistema de información ambiental y vigilancia haría que cada dirección que trate temas ambientales suba su información, lo cual se hará con el propósito de que el ciudadano la pueda descargar.

Dicho sistema le permitiría al ciudadano saber cuántas verificaciones ambientales se han realizado en la ciudad, de qué tipo y si se quedaron en procedimientos administrativos o si pasaron a un tema legal manejado por las procuradurías.

También se podría saber cuántos árboles se han reforestado en la cuenca del Valle de Jovel, los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como los mapas que realiza la propia dirección de Ecología y Medio Ambiente.

Procedimientos de denuncia

Cantú también informó que el reglamento busca indicarle al ciudadano cuáles son los procedimientos para realizar una denuncia ambiental y cómo darle seguimiento.

Explicó que, en el caso de denunciar una lotificación ya con casas edificadas, la dirección tiene que comunicarse con Desarrollo Urbano para que esta le dé conocimiento a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, Cantú dijo que en la actualidad la dirección de Ecología se salta ese paso y va directamente con la Conagua, que inicia sus procedimientos.

En ese sentido, la directora puntualizó que están realizando un flujograma para que la ciudadanía sepa cuáles son los pasos para denunciar una invasión en zona federal, la contaminación de agua o el relleno de humedales.

En caso de que la denuncia se detenga, este flujograma le ayudaría al ciudadano a reconocer qué institución es la que ha detenido el proceso, ya que en ocasiones se le señala al ayuntamiento, cuando este ha cumplido con todas sus atribuciones.