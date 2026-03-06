Regresa crucero Zuiderdam a Puerto Chiapas

Después de varios años de ausencia, este jueves volvió a arribar a Puerto Chiapas el crucero Zuiderdam, de la naviera Holland América Line, trayendo consigo mil 857 turistas y 788 tripulantes.

Cientos de pasajeros descendieron para realizar recorridos por lugares turísticos de la región, entre ellos el Museo de Tapachula, el palacio municipal, la zona arqueológica Izapa y la ruta del chocolate en Tuxtla Chico.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), explicó que este crucero tenía varios años de no ingresar a Puerto Chiapas, haciéndolo procedente de Bahías de Huatulco en Oaxaca, para continuar su travesía hacia Puerto Quetzal, en Guatemala; aunque su arribo a esta región representa un aliciente para el turismo.

Oportunidad

El organismo estableció que representa una importante oportunidad para fortalecer la promoción turística, comercial y cultural de esta zona.

Para brindar garantías a los turistas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) estableció un operativo en las zonas que fueron recorridas por los visitantes.