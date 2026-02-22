Regresa el agua potable a la capital

Luego de un periodo de corte del suministro de agua en colonias de Tuxtla Gutiérrez por averías en las bombas, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), reinició el abastecimiento de agua potable en entre 20 y 30 colonias, tras concluir la reparación de un equipo de bombeo en Ciudad del Agua.

Así lo informó el director general de Smapa, Juan Luis Paniagua Moguel, por lo que se reinicia de manera paulatina el suministro de agua potable en colonias de la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Afectaciones

Añadió que la pieza dañada tiene capacidad para canalizar 550 litros de agua por segundo, lo cual provocó la disminución de la producción de agua potable y, en consecuencia, afectaciones en el suministro del vital líquido en algunas zonas de la ciudad.

Al finalizar agregó que se reanudará de manera gradual y paulatina el suministro de agua potable en las zonas afectadas, de acuerdo al Programa de Distribución de Agua Potable de la ciudad.