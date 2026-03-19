La lucha libre en Tapachula se mantiene arraigada, los espectáculos se habían alejado de estas tierras, pero se trabaja con el sentido tradicional de este deporte que ofrece entretenimiento, señaló en rueda de prensa el luchador tapachulteco, Faraón de Oro, quien se mantiene vigente en escenarios nacionales e internacionales, además asegura que este es un símbolo de identidad y orgullo en Mexico.

Refirió que por circunstancias distintas luego de dos años de ausencia, regresa la lucha libre a Tapachula, ya que la falta de apoyos y espacios había frenado la realización de estos espectáculos deportivos. Anunció que el evento de lucha libre se llevará a cabo en abril en la Plaza de Toros La Bien Pagá, lo que demuestra que este deporte se mantiene vivo entre la población.

Dijo que el evento contemplará seis luchas, y se contará con la participación de Blue Demon Jr., Cinta de Oro -antes conocido como Sin Cara-, además de luchadores de Guatemala, todo de manera profesional, “tal y como se ve en televisión”, reiteró.

“La lucha libre está de regreso en Tapachula, gracias al esfuerzo de Faraón de Oro, este deporte no se ha perdido en todo México, pero sí en esta zona, desafortunadamente la falta de apoyo de algunas autoridades puede ser un factor importante, pero hoy, gracias al esfuerzo de empresarios privados y patrocinadores, la lucha libre regresa a Tapachula con todo”, abundó.

Explicó que para celebrar el Día del Niño de manera anticipada, los pequeños menores de 12 años tienen la entrada gratis a la lucha libre en la zona general, por lo que invitó a los padres a adquirir sus boletos de manera anticipada, los cuales estarán disponibles a partir del día de mañana.