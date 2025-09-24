Regresa la vocación aérea de Chiapas

Chiapas tiene una vocación histórica por la aviación, por lo que es habitual que la ciudadania la utilice aeronaves de baja envergadura para actividades varias como pasaje, acarreo e incluso actividades turísticas y en algunos casos de diseño; es decir, para compromisos de bodas, festejos de cumpleaños y aniversarios.

Esto, en el contexto de las afectaciones carreteras por el paso de las lluvias, se convierte en una alternativa para diversas rutas, particularmente la vía Tuxtla-Tapachula, que podría costar entre ocho y 11 mil pesos en aeronaves de baja envergadura, aunque claramente el monto se incrementa dependiendo del vehículo, confirmó el piloto Adrián Sanchez.

El experimentado piloto retirado de aerolíneas comerciales explicó que el mercado de los sobrevuelos es muy variado por las múltiples variantes que existen entre tipo de aeronaves, destinos y capacidades de carga.

Recordó además que la ruta comercial de Tuxtla a Tapachula tiene boletos con precios promedio de unos dos mil 300 pesos.

Tuxtla-Tapachula

Pero expuso que un viaje de Tuxtla a Tapachula en las condiciones actuales, en una avioneta DA-012, podría costar entre unos ocho y 11 mil pesos, con espacio para cinco pasajeros.

La avioneta se pude rentar por ese monto total o pagar pasajes individuales de unos mil 700 pesos.

Incluso, dijo, existen prestadores de servicios que ya ofrecen este traslado, de manera general por viaje o en pasajes individuales.

Paseos

Agregó que se ofrecen servicios personalizados, que son un poco más caros, pues son naves más modernas, con servicios turísticos; por ejemplo, dijo, el sobrevuelo del Cañón del Sumidero que incluye un paseo por Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutierrez y la presa Chicoasén con espacio hasta para cinco pasajeros, tiene un costo de unos seis mil pesos.

Mientras que el viaje a la presa la Angostura, incluye recorrido por el río Grijalva y la cortina de CFE tiene un precio por encima de los ocho mil pesos.

En cualquier caso, el retorno de las condiciones paulatinas de tránsito por Chiapas hacen menos estridentes estas necesidades de sobrevuelo, pero nos rememoran la vocación aérea que históricamente ha tenido Chiapas, pues se recuerda que por su geografía compleja muchos de los grandes avances en Salud, Educación y Desarrollo llegaron por la ruta aérea.