Regresa mala calidad del aire; se registró riesgo alto

Las autoridades ambientales de Chiapas confirmaron que regresó la mala calidad del aire a Tuxtla Gutiérrez y alrededores, y se reportó un riesgo alto por las partículas contaminantes.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire en Chiapas, mediante el Índice Aire y Salud, informó que estas condiciones se registraron este 17 de agosto en el corte de las 10 de la mañana.

Lo que monitorea la autoridad es la cantidad de partículas suspendidas en el aire, y se cuida que no se rebasen los parámetros marcados en la NOM-172-SEMARNAT-2023. Para mantener una buena calidad del aire, deben registrarse menos de 15 microgramos por metro cúbico.

Este lunes las autoridades reportaron 27 microgramos por metro cúbico, lo que provocó una mala calidad del aire y un riesgo alto. Las quemas de pastizales y los incendios forestales inciden de manera directa en estos parámetros.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población en general que se evitara el ejercicio intenso, además de mantenerse hidratados y tomar constantes descansos.

En menores de 12 años y para las personas gestantes, se recomendó limitar “las actividades físicas vigorosas al aire libre” y también se estaban en el exterior; es importante que se realicen pausas frecuentes.

Para las personas adultas mayores, se les sugirió evitar actividades físicas intensas, “si presentas molestias como dificultad para respirar, dolor en el pecho o mareo, busca atención médica”, detalló Protección Civil en sus redes sociales.