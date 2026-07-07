Regresa Mexicana de Aviación a Tuxtla Gutiérrez

Un grupo de 65 pasajeros formaron parte del primer vuelo de la nueva ruta aérea de Mexicana de Aviación hacia Tuxtla Gutiérrez. La aeronave provino del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) del Estado de México, lo que marcó el regreso de la compañía tras años de ausencia.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo después de las 10:10 de la mañana, fue recibida por autoridades estatales y aeroportuarias en una ceremonia que dio inicio a las operaciones de la ruta.

Se tiene planeado que se lleven a cabo cinco frecuencias semanales: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo, con posibilidad de expandirse a los siete días de la semana conforme aumente la demanda.

Expansión del mercado

El subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo estatal, Javier Domínguez, destacó que la conexión con el AIFA no solo acerca a los viajeros a la Ciudad de México, sino que abre puertas a mercados estratégicos como el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro.

Aunado a esto facilita el enlace con destinos del norte del país como Hermosillo y Chihuahua, donde existe un creciente interés por Chiapas.

Por su parte, el administrador aeroportuario del Aeropuerto Ángel Albino Corzo, Antonio Noguera Zurita, informó que la ruta ha mostrado buenos indicadores iniciales y se espera que los factores de ocupación mejoren con la promoción y el tiempo.

Ambos funcionarios coincidieron en que el éxito del vuelo dependerá de la difusión y el respaldo de los usuarios, tanto para la atracción de visitantes foráneos como para el desplazamiento de los propios chiapanecos hacia el centro del país.

Tarifa base

Tal y como lo anunció hace unas semanas el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, Mexicana de Aviación lanzó una tarifa base de 949 pesos, aunque se aclaró que dicho precio tiene restricciones en cuanto al equipaje permitido, limitado a una maleta pequeña de 10 kilogramos, similar a las políticas de otras aerolíneas.

La ruta a Tuxtla Gutiérrez se suma a la que la aerolínea ya mantiene hacia Palenque, operada desde hace más de un año, y que hasta ahora es la única conexión aérea a ese destino arqueológico.

Con este nuevo vuelo, Mexicana reforzó su presencia en Chiapas, y para celebrar el inicio de operaciones, arribaron a bordo 13 agentes de viajes y tour operadores que realizarán un recorrido de familiarización por la entidad, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos del estado.

Algunos viajeros declararon que esta nueva ruta resulta accesible para la economía. Hugo Porras, quien es originario de la capital pero radica en la Ciudad de México, aseguró que de cuatro mil pesos que regularmente gastaba para viajar, en esta ocasión únicamente destinó mil 500.