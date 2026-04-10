Regresa Orión con más conocimiento

El retorno a la tierra de la nave Orión de la misión Artemis II traerá para el mundo, pero también para América Latina, información y conocimiento que como nunca antes será democratizado en temas como el origen de la vida, posibilidad de instalar un laboratorio en la Luna y el ahorro de combustibles para pensar en un viaje a otros planetas u órbitas más lejanas.

Así lo explicó el doctor Boris Asdrubal Percino Figueroa, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con especialidad en Mecánica Celeste y Sistemas Dinámicos.

Laboratorio de observación

Explicó que desde el punto de vista de la astrofísica, la Luna puede servir como un laboratorio de observación astronómica ideal, justo al carecer de atmósfera y del ruido luminoso causado por la actividad humana en la tierra. Se quiere, dijo, explorar la posibilidad de establecer un laboratorio en el satélite natural y así tener un mejor entendimiento del espacio.

Por otro lado, al no tener atmósfera es un repositorio histórico de asteroides que han impactado en ella, lo que permitirá dilucidar preguntas, como por ejemplo cuál es el origen de la vida en la tierra.

Investigación

“Son muchos aspectos. Desde el punto de vista de mi área de investigación permite corroborar teorías sobre la dinámica Luna-Tierra-Sol, mostrando que el desarrollo teórico permite hacer los cálculos necesarios para trazar las órbitas de la nave, usando las fuerzas gravitacionales de la tierra y la Luna optimizando el uso de combustible”, abundó.

Por otro lado, permite verificar hipótesis como la de la gran colisión que afirma que el satélite natural “se formó a partir de la colisión de un objeto muy masivo con la tierra en formación”.

“Es un gran logro, pues reivindica el hecho que la ciencia es importante para lograr desarrollo, pero además representa la oportunidad de que la sociedad civil tenga acceso a este conocimiento que ocurrió el siglo pasado y ahora, con los recursos de vinculación permite que la luz del saber acuda a todas las sociedades”, expresó.

Recordar que la misión espacial regresa a la Tierra hoy viernes, 10 de abril de 2026. Tras realizar un sobrevuelo lunar tripulado de 10 días, la cápsula amerizará en el Océano Pacífico, marcando el final de esta histórica misión que rodeó la Luna sin aterrizar.