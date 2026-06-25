Regresan a clases dos mil 300 escuelas

Maestros que participaron en movilizaciones y el paro de labores que tuvo una duración de 16 días pero que ellos alargaron a 20, finalmente este miércoles regresaron a clases, afirmaron que garantizan que van a cumplir con entrega de documentación entre estos certificados y calificaciones en la víspera del cierre de ciclo escolar programado para el próximo 15 de julio.

Después de la suspensión de clases por el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), este miércoles reanudaron clases alrededor de 2 mil 300 escuelas de nivel básico en la región del Soconusco.

Los planteles, ubicados desde Mapastepec hasta Suchiate, retomaron actividades con el objetivo de concluir el ciclo escolar conforme al calendario oficial, que incluye preescolares, primarias y secundarias públicas que permanecieron cerradas durante la movilización magisterial.

Gabriel Díaz Ordóñez, secretario de Organización V de la región Costa Grande de la Sección 7 de la CNTE, informó que este miércoles se reanudaron clases en las 2 mil 300 escuelas, desde preescolar hasta medio superior y superior, luego de las asambleas realizadas lunes y martes para organizar el trabajo en las escuelas.

Trámites administrativos

Explicó que antes de iniciar el paro se concluyó con el periodo de evaluación, por lo que el ciclo escolar ya está en condiciones finales y hoy nada más es tema administrativo: entrega de boletas, entrega de certificados, la validación de los certificados y todo lo que conlleva obtener la documentación final.