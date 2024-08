Regresan a clases más de un millón 800 mil alumnos

Más de un millón 800 mil estudiantes de educación básica y otros niveles, dependientes del sistema educativo en Chiapas, regresaron a las aulas este lunes 26 de agosto, para iniciar oficialmente el ciclo escolar 2024-2025, que tendrá una duración de 190 días hábiles según la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estarán en actividades, según datos de la SEP en Chiapas, al menos 20 mil 745 escuelas de educación inicial, básica, media superior y superior, con más de 94 mil 650 trabajadores al servicio de la educación.

Los maestros de educación básica retomaron actividades la semana pasada, ya que la autoridad educativa estableció una fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), así como la sesión del Comité Participativo de Salud Escolar y jornadas de limpieza en las escuelas.

Coninúa diálogo

La Sección 7, que agrupa a los docentes federalizados, continúa en el diálogo con el gobierno federal para resolver sus demandas, además, en algunas regiones el regreso a clases no está garantizada por las condiciones de seguridad, según el reporte de algunos maestros, cada directiva analizará si retoman actividades o no. No hay un reporte oficial por parte de las autoridades ni del Sindicato de Maestros.

El calendario establece, además, ocho sesiones ordinarias de CTE, el último viernes de cada mes; a lo que se suman siete días de suspensión de labores docentes: 16 de septiembre y 18 de noviembre de este año; así como tres de febrero, el 17 de marzo, 1, 5 y 15 de mayo de 2025.