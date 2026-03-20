Regresan a labores tras destitución del director

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 05 Huehuetán, regresó a la actividad académica normal con clases en ambos turnos, luego de dos días de protesta que incluyó bloqueo carretero con la exigencia de la destitución de Luis Alberto González Munguía, quien se desempeñó como director y a quien acusaron de constantes y prolongadas ausencias y generar con ello afectaciones en la disciplina del plantel.

Documento

Aunque no existe información oficial a través de redes sociales, circuló un documento con las firmas del delegado de gobierno de Huixtla Luis Alberto Monzón y el coordinador de zona Costa del Cobach, Javier Morales Ávalos, y que en uno de los puntos señala la destitución de González Munguía por acuerdos de estos dos personajes y padres de familia, sin que haya más al respecto.

Los padres de familia y docentes decidieron normalizar las clases aún sin conocer quién será el nuevo director del plantel o cuál es la situación que impera, en el documento además de la destitución señalan que el nuevo director debe tener perfil académico y experiencia administrativa.

Y es que el problema que se generó por las ausencia prolongadas creó conflictos internos, hechos que se denunciaron como venta de drogas en inmediaciones del plantel, alumnos que ingerían bebidas embriagantes, riñas que fueron notificadas en tiempo y forma a la coordinación zona Costa, sin que Javier Ávalos tomara medidas al respecto.

Salario

Señalan que el plantel de Huehuetán es una de las instituciones dentro del Cobach que mayor salario otorga al director por atender los dos turnos, pero en estos dos últimos semestres, la situación se salió de control por la falta de responsabilidad del titular, que señalan dedicaba más tiempo a su actividad política y comercial que a la educativas.