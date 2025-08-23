Regresan docentes a actividades escolares

De acuerdo al calendario escolar para ciclo 2025-2026 los estudiantes de nivel básico regresarán a las aulas el próximo 1º de septiembre, sin embargo, las y los docentes retomarán actividades una semana antes para participar en el Consejo Técnico Escolar en fase intensiva.

Según lo estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 25 al 29 de agosto se realizará esta actividad en la que tienen que estar presentes las y los maestros de todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, y prepararse para recibir a sus estudiantes.

En esta fase intensiva de Consejo Técnico el personal docente de cada plantel se reúne para analizar el contexto actual de su comunidad escolar, las necesidades de los niños, temas a enfocarse, salud emocional y física, contenidos académicos, entre otros.

Aunque en algunos planteles los docentes fueron llamados desde hace cuatro días para supervisar la condición de limpieza básica, materiales didácticos que requieren y comenzar a planear el Consejo Técnico.

Calendario escolar

El calendario escolar contempla además ocho sesiones de Consejos Técnicos Escolares, el 26 de septiembre, 31 de octubre y 28 de noviembre de 2025; para 2026, las fechas serán el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

Además, para Educación Básica se estableció que el 8 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la “Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil”.

Durante todo el ciclo lectivo habrá suspensión de actividades docentes los días: 16 de septiembre, 17 de noviembre y 25 de diciembre de 2025; en 2026, las suspensiones serán los días 1 de enero, 2 de febrero, 16 de marzo, 1, 5 y 15 de mayo.

El 7 de enero de 2026 se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección; el 8 y 9 el Taller Intensivo para personal docente.