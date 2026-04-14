Regresan las clases y el caos de horas pico en la ciudad

Las largas filas de autos en las principales avenidas y en las zonas escolares volvieron con el regreso a clases en preescolar, primaria y secundaria, después de dos largas semanas de vacaciones. Ahora se preparan para el fin de ciclo, que podría interrumpirse antes si el magisterio federalizado decide iniciar un paro indefinido entre mayo y junio.

En transporte público, en auto propio o caminando, padres, madres, abuelos o tíos en algunos casos, acompañaron a las niñas, niños y adolescentes a la escuela, la mayoría a tiempo, antes del toque de campana, otros corriendo y no faltó quien llegara tarde; con esto se reactivó el servicio para algunos rubros, como los colectivos, comercios y papelerías.

Pero antes del cierre oficial de ciclo hay más suspensiones y puentes. El 1 de mayo se celebra el día del trabajo, es viernes y es día de descanso obligatorio, tanto en el ámbito educativo como en la clase trabajadora. La semana siguiente, el martes 5 también es día feriado para las escuelas por la conmemoración de la batalla de Puebla.

El siguiente día feriado para las escuelas será el 15 de mayo, por la celebración del Día del Maestro.

Aunque no es oficial, también dependerá de cada escuela cuándo realiza el tradicional festival del Día de las Madres. Para cerrar el mes de mayo, el 29 habrá suspensión por Sesión de Consejo Técnico Escolar.

Hay que tomar en cuenta que el ciclo académico podría verse interrumpido por un paro indefinido del magisterio.