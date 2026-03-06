Regresarán imágenes de Las Copoyitas

Luego de varias semanas de recorrer hogares y colonias de Tuxtla Gutiérrez, las tradicionales Copoyitas entraron en la etapa final de sus “pedidas”, una práctica religiosa y cultural profundamente arraigada en la capital chiapaneca.

Se prevé que el próximo 22 de marzo las imágenes regresen a la comunidad de Copoya, con lo que concluirá el recorrido correspondiente a este 2026.

Durante esta última fase, Las Copoyitas visitarán diversas colonias de la ciudad, entre ellas El Pedregal, Miravalle, Las Delicias, Agua Azul y La Esperanza.

Asimismo, recorrerán sectores de Patrocinio González, La Victoria, Arroyo Blanco y Patria Alta, donde las familias preparan rezos, convivencias y actos de fe para recibir a las imágenes marianas.

A lo largo de este recorrido final, las tres imágenes continúan visitando hogares de familias devotas que abren sus puertas para mantener viva una tradición que combina religiosidad, identidad cultural y sentido de comunidad entre los habitantes de la capital chiapaneca.

Tradición

Las llamadas “pedidas” forman parte de una de las celebraciones religiosas más emblemáticas de la región, en la que las imágenes salen de Copoya para recorrer distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez, fortaleciendo la devoción popular y la convivencia entre vecinos.

Una vez concluido este último trayecto por la ciudad, Las Copoyitas regresarán el domingo 22 de marzo a Copoya, marcando el cierre de esta tradición, considerada por muchos como una de las festividades religiosas más largas de México y una de las más representativas de la cultura zoque en Chiapas.