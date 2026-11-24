“Vamos bien, muy contenta de poder hacer estos recorridos con la gente. Que sepan más de este proceso interno de Morena”, inicia la platica con Dulce Rodríguez Ovando, aspirante a coordinar el Distrito Federal VI en el proceso interno de Morena.

En entrevista para TVO realizada por Adolfo Abosaid, la exsecretaria de Gobierno y Mediación advierte que no es una política improvisada y es una mujer de convicciones.

Se compromete desde ahora a regresar siempre al territorio para escuchar a la gente, pues, dice, es una de las principales solicitudes que se ha encontrado en su andar por el Distrito VI que tiene cabecera en Tuxtla Gutiérrez y que abarca nueve municipios más.

“Hemos caminado y seguimos caminando, cerca de la gente. Nos ha recibido muy bien”.

Retroalimentación

—¿Confía en el proceso interno?

Claro que sí, y que también haya certeza, que es lo que ahora Morena quiere, que estos procesos sean transparentes y que la gente los conozca, y que son ellos quienes van a tomar la decisión mediante las encuestas.

—¿Qué le ha dicho la gente que se ha encontrado en estos recorridos?

Eso nos ha permitido ver las problemáticas que hay, y hacer la retroalimentación, que es lo que ellos nos quieren transmitir. Que nos tengan la confianza, de que la persona que va regresar, que es la primera queja que nos han dado.

“Llegan en estos tiempos, les hablan muy bonito pero no regresan. Les decimos que hoy la política ha cambiado, y que tenemos que estar en territorio, escuchando, atendiendo”.

Percepción de seguridad

“Hay cosas que no todo se puede resolver con el gobierno, pero situaciones que con humanismo se pueden resolver”, afirma la también extitular de la Secretaría de la Mujer, quien asegura que un tema recurrente en su diálogo con la gente es la seguridad, sin embargo, vista de otra manera, pues la gente percibe que la situación ha cambiado.

—¿Qué le comentan del tema seguridad?

Agradecen porque el momento que se vive es otro, este gobierno vino a cambiar la situación, pueden viajar, pueden caminar con más tranquilidad.

Y lo otro pues también decir que sienten un gobierno cercano, que los apoyan en lo federal y lo estatal.

—¿A qué se ha comprometido Dulce Rodríguez con la gente?

A estar cerca, en territorio y gestionar con las autoridades para resolver situaciones, además del tema federal en materia legislativa.

¿Qué hace diferente a Dulce Rodríguez?, plantea el entrevistador a la invitada en TVO de Cuarto Poder y ella afirma que conoce bien el territorio, las situaciones que acontecen, las demandas de la gente, “no somos personas improvisadas, y que sepan también que soy una mujer de convicciones”.

“La política no es de improvisaciones, sino transitar por la capacidad, experiencia y la cercanía. No podemos llegar y pedir algo si no nos vamos a comprometer con ellos, regresar y estar en territorio”, advierte.

Claudia Sheinbaum

Sobre el proceso interno de Morena, el cual, desde el punto de vista de muchos analistas ha sido largo, considera que les ha permitido que la gente realmente los conozca.

“Caminar casa por casa me ha permitido llegar a los 10 municipios con reuniones, asambleas informativas, porque a veces la gente en la mañana está en sus actividades laborales y tenemos que buscar los fines de semana y las tardes”.

La participante en el proceso interno de Morena, quien en una entrevista anterior había respaldado que más mujeres ocupen cargos de elección popular, pronosticó que así será en 2027.

“Hoy en día las mujeres estamos más visibilizadas, tenemos la voz y el respaldo de una gran presidenta”, afirmó, para enseguida elogiar el papel que está realizando Claudia Sheinbaum Pardo.

—¿Qué opina de la gira presidencial por China?

Importante, hoy México tiene una buena imagen a nivel internacional. Ella puso ejemplo de los programas sociales del Bienestar, todo lo que se ha podido ayudar al pueblo.

En la recta final de la conversación, Dulce Rodríguez llamó a la unidad, a la civilidad y respetar los resultados de este proceso interno. “La unidad es importante para que siga la transformación”.

La extitular de Mediación consideró que ha demostrado capacidad, transparencia y servicio en sus distintos encargos que ha tenido.

Para rematar la conversación, informó que no tienen fecha de las encuestas, pero “si les preguntan en la encuesta, Dulce Rodríguez es la respuesta”.