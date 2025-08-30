Regreso a clases en paz, proyectan autoridades

Para este 1º de septiembre se prevé que el regreso a clases se lleve a cabo en completa paz, esto después de que las autoridades del estado de Chiapas han generado las condiciones necesarias, destacó Raúl Bonifaz, representante en la entidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entrevistado sobre el tema, mencionó que ahora hay tranquilidad para que las madres y padres de familia lleven a sus hijos e hijas a las escuelas, además de que personal docente podrá transitar sin problemas en las carreteras.

“Que haya paz, es lo más importante para este 1º de septiembre, y es gracias a la intervención que ha tenido el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, al frente del estado” enfatizó.

Cifras

Además de los 1.3 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, también regresarán a clases la comunidad de alumnas y alumnos del nivel medio superior.

Se prevé que el próximo ciclo escolar 2025-2026 en Chiapas comience con 60 mil docentes en el nivel básico, los cuales están distribuidos en más de 19 mil escuelas.

Reconocimiento

Hace unos días, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, resaltó el papel que ha tenido Chiapas a través del programa federal ¡Vive Saludable, Vive Feliz!

Sobre esto, Bonifaz recordó que es resultado del trabajo coordinado que hay entre el Gobierno del Estado, a través de las Secretarías de Educación y Salud, las cuales encabezan los titulares Roger Mandujano Ayala y Omar Gómez Cruz, respectivamente.

El proyecto federal, explicó el representante de la SEP en Chiapas, consiste en analizar las condiciones que enfrentan estudiantes de primaria, con el peso y la talla, además de la salud bucal y visual.

Finalmente resaltó que en un par de semanas se publicará un protocolo, para prevenir y atender el tema de la violencia sexual en estudiantes del nivel Básico.