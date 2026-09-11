Regreso a clases impulsa crecimiento en comercios

El regreso a clases dejó un balance positivo para una parte importante del comercio formal de Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con un sondeo realizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur Tuxtla) entre establecimientos que participaron en esta temporada.

El presidente de la Cámara, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, informó que aproximadamente el 74 % de los negocios consultados reportó una tendencia de crecimiento en sus ventas, confirmando que el regreso a clases continúa siendo una de las temporadas que mayor movimiento genera para diversos giros comerciales.

"Estos resultados muestran que el regreso a clases sigue siendo una temporada importante para el comercio formal. Para muchos negocios representa un incremento en el flujo de consumidores y, en algunos casos, una oportunidad para mejorar sus expectativas de crecimiento", señaló Blas Gutiérrez.

Giros comerciales

Dentro de los establecimientos consultados, las papelerías y negocios dedicados a la venta de útiles escolares representaron cerca del 26 % de la muestra, mientras que el sector tecnológico alcanzó alrededor del 23 %.

Las compras de cuadernos, mochilas, lápices, colores, materiales didácticos y otros útiles escolares mantienen una importante demanda durante el inicio del ciclo escolar, generando mayor afluencia de consumidores en papelerías y comercios especializados.

A la par, la incorporación cada vez mayor de herramientas digitales en la educación ha fortalecido la demanda de computadoras, tabletas, accesorios y otros dispositivos tecnológicos, convirtiendo a este sector en otro de los protagonistas de la temporada.

Uno de los datos más relevantes del sondeo es que alrededor del 30% de los empresarios participantes informó incrementos en sus ventas de aproximadamente 30% o superiores, en comparación con una temporada regular.

La Cámara destacó que fortalecer el consumo en negocios formales de Tuxtla Gutiérrez contribuye a mantener en movimiento la economía de la ciudad, además de favorecer la conservación y generación de empleos y el crecimiento de las empresas locales.