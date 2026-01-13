Regreso a clases sin reporte de incidentes

En el Soconusco, este lunes, en el primer día de clases del año unos 180 mil alumnos de más de mil 600 escuelas de preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas luego de las vacaciones de fin de año.

La entrada a los centros escolares se realizó sin incidentes y sin filtros sanitarios que fueron considerados como obligatorios por sarampión; sin embargo, algunas recomendaciones a los padres es que si los alumnos presentan gripa, tos o alguno otro padecimiento no los envíen a clases.

Sin filtros sanitarios

Minutos antes de las 7 y 8 de la mañana, hora de entrada, padres de familia acompañados de sus hijos llegaron a los centros escolares, la mayoría sin cubrebocas, ingresaron sin recibir gel antibacterial y sin ninguna otra revisión.

En entrevista el secretario de organización V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Gabriel Díaz Ordóñez, dio a conocer que en la mayoría de las escuelas no hubo filtros sanitarios porque no hay una alerta de riesgo por sarampión por parte de la Secretaría de Salud.

Dijo que en reuniones previas con los maestros se les notificó de la situación, por lo que las medidas preventivas quedaron a consideración de los directores y padres de familia de cada institución, por ello, en el regreso a clases no se tomaron acciones extraordinarias.

Aunque no hay una alerta oficial, la Secretaría de Salud recomendó a padres y tutores verificar el esquema de vacunación de sus hijos, aplicar filtros sanitarios desde casa, como no enviar a los niños enfermos a la escuela, y buscar atención médica inmediata si presentan síntomas como fiebre, escurrimiento nasal, ojos rojos o sarpullido.

Por su parte, doña Cecilia Solís comentó que la única medida que tomó con su hija fue vacunarla en tiempo y forma contra el sarampión. Señaló que durante las vacaciones hubieron brigadas sanitarias que checaron su esquema y reconoció que cumplir con esta obligación es una forma de cerrar el paso a esta enfermedad contagiosa.