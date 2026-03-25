Regresó el águila arpía al ZooMAT

Después de cumplir con el proceso de cuarentena, el águila arpía ya se encuentra en el área de exhibición del zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), en Tuxtla Gutiérrez, a fin de que las personas puedan disfrutar de este ejemplar en su próximo recorrido dentro de este espacio.

Se debe recordar que en la presente administración se puso en marcha una nueva política pública, relacionada con la entrada gratuita al ZooMAT los días martes para las personas que son de Chiapas.

Que este ejemplar esté de regreso en el zoológico es histórico, tomando en cuenta que la última vez que se tuvo a la especie fue hace 29 años.

Invitación

Desde el zoológico se ha lanzado la invitación para que las familias disfruten de las instalaciones con acceso totalmente gratuito en el caso del día martes.

Las autoridades detallaron que el lugar fue rehabilitado, con la intención de que la fauna tenga mejores espacios y que la población pueda disfrutar la visita.

Recinto

“Después de 29 años del esperado regreso, la imponente águila arpía vuelve a ser la joya de nuestro zoológico. Luego de un cuidadoso proceso de adaptación y bajo monitoreo especializado, podrás admirarla en su recinto principal”, enfatizó el ZooMAT.

El zoológico Miguel Álvarez del Toro es un espacio que tiene varios atractivos, desde la Casa Nocturna, el Vivario, hasta los Herpetarios, pasando por los museos Zoológico y Cocodrilo.