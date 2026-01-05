Regreso seguro desde playas de Chiapas

En congruencia con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de garantizar un Chiapas seguro, ordenado y con paz social permanente, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, mantiene presencia operativa y vigilancia estratégica ante el regreso gradual de miles de vacacionistas que visitaron playas del estado como Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa Linda y San Benito, entre otras.

Orden vial

Aparicio Avendaño informó que el despliegue de seguridad se mantiene activo antes, durante y después del periodo vacacional, con el objetivo de garantizar traslados seguros, orden vial y atención inmediata a las familias chiapanecas y visitantes que retornan desde las zonas turísticas hacia el interior del estado.

“La instrucción del gobernador es clara, no bajar la guardia, mantener presencia territorial total y acompañar a la ciudadanía en cada etapa del periodo vacacional, incluyendo el regreso a casa”, señaló.

La SSP mantiene patrullajes permanentes, puntos de control preventivo, auxilio vial y monitoreo en tiempo real desde los centros de mando, reforzando los principales ejes carreteros.

Estrategia

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que prioriza la prevención, la disuasión del delito, la reducción de riesgos y la proximidad social, en coordinación con autoridades federales y municipales, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

La SSP exhorta a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y atender las indicaciones del personal operativo, reiterando que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Con presencia, coordinación y disciplina institucional, Chiapas avanza por el camino de la paz, garantizando que quienes disfrutaron de las playas del estado regresen a casa con tranquilidad y confianza.