Regulación de celulares, tarea de familia

El director de la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas, Levi Francisco Pineda, consideró que la regulación del uso del teléfono y las redes sociales en menores de edad no puede basarse únicamente en restricciones, sino que también debe involucrar al núcleo familiar.

Reconoció que, si bien es un hecho que los niños y adolescentes necesitarán contar con un dispositivo móvil o computadora para garantizar el acceso a las tecnologías de la información, también existen riesgos asociados a su uso, como fraudes y extorsiones.

El funcionario señaló que no se trata de criminalizar todo lo que ofrece internet, sino de educar y concientizar sobre ciberseguridad y las conductas que pueden derivar en delitos.

Mencionó que su institución participa en campañas de prevención y está abierta a colaborar con escuelas y consejos de padres de familia para enseñar el uso correcto de las tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Controles parentales

Pineda destacó que los padres pueden utilizar controles parentales, muchos de ellos gratuitos, para delimitar contenidos y tiempos de conexión. Además, insistió en que las propias familias deben familiarizarse con el uso de la tecnología para guiar mejor a sus hijos.

Sobre la regulación de las plataformas digitales, explicó que la mayoría de las redes sociales, de Meta: Facebook, WhatsApp y X, tienen residencia jurídica en Estados Unidos y sus políticas fijan los 13 años como edad mínima para crear una cuenta.

No obstante, admitió que estas compañías carecen de controles biométricos o de verificación de edad efectivos al momento del registro, lo que permite el acceso de menores.

Añadió que algunas plataformas ya están implementando mecanismos para evitar el contacto entre cuentas de adultos y menores identificados.