Regulación no debe caer en la prohibición

Alrededor de 114 países han implementado algún tipo de regulación sobre el uso de redes sociales y aparatos móviles en entornos educativos, como prohibir el uso de celulares en primaria y secundaria, restringir el acceso de menores de edad a redes sociales y establecer límites de tiempo de uso.

En México, todavía no hay una política nacional al respecto, pero sí en 16 estados donde han establecido medidas como la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas.

Edades

La premisa es que más del 70 % de la población de seis años o más es usuario de internet, cifra que en adolescentes incrementa al 90 % en México.

Además, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los jóvenes entre 15 y 24 años son el grupo más conectado a nivel mundial.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en una de sus conferencias mañaneras que iniciarían una serie de foros regionales para elaborar una política nacional para regular el uso de plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes.

La mandataria federal señaló que cualquier posible regulación de dispositivos digitales debe acompañarse con estrategias de alfabetización digital, algorítmica y mediática, en las escuelas.

Especialista

Cristina Sesma Galdámez, psicóloga con maestría en trastornos del lenguaje, comentó que esta estrategia es buena, pero debe trabajarse muy bien para que se establezca de forma clara, de modo que no caiga solo en la prohibición en las escuelas.

Indicó que solo prohibir o restringir el uso de plataformas digitales o de los propios celulares en las escuelas, no tendría un efecto real en las infancias y adolescencias si el resto del día no se aplican medidas similares por parte de los padres y madres de familia.

Comentó que es hasta la adolescencia donde se aprende a respetar reglas y normas, es una etapa donde para algunos resulta complicada la disciplina, sobre todo en cosas que les gusta o les divierte.

Establecer acuerdos

Ahí la importancia de establecer acuerdos tanto en las escuelas como en casa. Si en el hogar no hay horarios estructurados para el uso de teléfonos, de juegos, y tampoco hay supervisión sobre el contenido que ven en redes e internet, les resultará difícil seguir una regulación o prohibición llegando a hacerlo a escondidas.

A su vez, si los padres y las madres de familia no aplican ninguna de estas medidas, podría caerse en reclamos a la escuela del por qué le quitan el celular a su hijo o hija.

O bien, si no replican las nuevas reglas en casa y no se actualizan sobre temas como controles parentales, tampoco tendría efecto la política de regulación que busca proteger a las infancias y adolescencias de contenidos negativos.

Madurez cerebral

La psicóloga clínica y psicoterapeuta Gestalt, Leticia Pérez de la Cruz, comentó que debe de tomarse en cuenta que en la adolescencia la madurez cerebral no ha llegado a su punto máximo, la corteza prefrontal que se encarga de la regulación de emociones, los impulsos y la toma de decisión continúa formándose.

Hoy en día se habla de una crisis de identidad en los adolescentes por el uso excesivo de plataformas como las redes sociales y el internet, sitios donde abunda demasiada información que no siempre es real o positiva, llevándolos a ponerse en situaciones de peligro o incluso romper normas legales.

Es un hecho que un adolescente va a tomar decisiones más riesgosas debido a que todavía no dimensiona cabalmente el peligro y las implicaciones de sus acciones, por ello todo lo que sucede a su alrededor va a influir en su identidad, las experiencias familiares, con sus amigos, así como en su medio ambiente.

Mientras existan en la red o en lugares públicos imágenes con apología a la violencia y al delito, creadores de contenido “basura”, que incluso hasta los padres y madres consumen, la identidad del adolescente será afectada y accederá en actos de riesgo o que lo conduzcan a romper alguna ley.