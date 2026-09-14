Regulan crecimiento urbano mediante permisos

El crecimiento de Tuxtla Gutiérrez requiere de mecanismos que permitan regular nuevas construcciones, establecimientos y modificaciones a los predios, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal concentra diversos trámites relacionados con el ordenamiento de la ciudad.

Entre los servicios que ofrece se encuentran los permisos vinculados con construcciones y demoliciones, así como autorizaciones para la ruptura de banquetas y la ocupación de la vía pública con materiales destinados a obras.

La dependencia también interviene en la regulación de empresas y establecimientos, mediante trámites como las constancias de uso de suelo, licencias de funcionamiento y permisos relacionados con la colocación de anuncios.

Otro de los ámbitos que atiende corresponde al ordenamiento de los predios, donde se realizan procedimientos para la subdivisión y fusión de terrenos, además de la asignación de números oficiales y la nomenclatura de viviendas.

Finalidad

De acuerdo con la dependencia, estos procedimientos tienen como finalidad que las obras, establecimientos y modificaciones en los inmuebles se desarrollen conforme a las disposiciones urbanísticas vigentes y contribuyan a un crecimiento ordenado de la capital chiapaneca.

La Secretaría de Desarrollo Urbano se encuentra ubicada en la 1.ª Sur número 556, colonia El Cerrito, donde la ciudadanía puede solicitar información sobre los requisitos y procedimientos correspondientes a cada trámite.

La regulación de estos procesos busca que el desarrollo de la ciudad avance bajo criterios de ordenamiento urbano, seguridad y cumplimiento de la normatividad, ante las necesidades que genera el crecimiento de la ciudad.