Regular uso del celular también es de la sociedad

El gobierno federal informó que a partir del 3 de noviembre se prohibirá el uso de celulares en las aulas, esto con el objetivo de evitar el empleo indiscriminado de dispositivos, una tarea que, para el pastor Esdras Alonso, requiere de la participación de la sociedad civil.

El apoderado legal de Alas de Águila mencionó que, aunque no se pueden negar los beneficios que la tecnología le trae a los educandos, es necesario mantener un equilibrio al interior de las instituciones.

“El gobierno toma la decisión y determina una postura, y se aprecia”, dijo Alonso, quien subrayó que también es necesaria la participación de los padres de familia e incluso de las empresas. “¿Qué va a pasar después de salir de la puerta de la escuela? No pueden evitar el ritmo al que va la tecnología”, agregó.

Consideró que el fenómeno de los celulares, más que una adicción, está relacionado con la curiosidad. “Siempre ha causado curiosidad conocer lo nuevo y lo que por mucho tiempo estuvo oculto, entonces hoy existe apertura a archivos”, explicó.

Nuevas tecnologías

Dijo que “la situación actual obliga a las empresas de seguridad a mejorar, al Estado a regular y a la sociedad a concientizarse”. Agregó que no son solo las juventudes las que se ven afectadas, sino también los adultos mayores.

Por otro lado, reconoció que las nuevas tecnologías también dan la posibilidad de denunciar las violencias que viven sectores vulnerables, como los menores de edad.

“Ya que antes la comunicación estaba en una secta sociedad y cuando se abre el abanico para que los derechos sociales se impulsen, es bueno, es positivo. Y todo tiene su riesgo y es ahí la gran tarea del estado de regular esas conductas”, concluyó.