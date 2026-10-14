Regularización del transporte público podría extenderse

El proceso de regularización del transporte público en Chiapas se extenderá lo que resta del 2026 y podría concluir hasta los primeros meses del 2027, ya que no solo abarcará a Tuxtla Gutiérrez y zona metropolitana, sino que se extenderá hacia otros municipios del estado, explicó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito.

En entrevista, la funcionaria explicó que el objetivo inicial es regularizar las unidades ya existentes, antes de aumentar el número.

"Lo que vamos a buscar es solamente regularizar las unidades que ya se encuentran. Porque si hablamos de incrementar unidades, no estaríamos hablando necesariamente de eficientar", señaló.

González Pólito detalló que entre las situaciones identificadas hay unidades con placas particulares que cuentan con seguro y certificado de aptitud, pero carecen de concesión. También hay casos de concesionarios adultos mayores que ya no explotan directamente el servicio y rentan sus placas, una práctica que la legislación estatal no contempla.

La dependencia busca además integrar un padrón de operadores, pues en muchos casos los concesionarios contratan directamente a los conductores y la Secretaría no cuenta con información actualizada sobre quiénes conducen la unidad.

Sobre las unidades con placas particulares explicó que muchas ingresaron a las rutas mediante acuerdos avalados por administraciones anteriores. Por ello, primero se buscará reincorporar a los concesionarios que fueron desplazados y, después, determinar qué unidades pueden permanecer y regularizarse.

"Estamos buscando a esas concesiones que dejaron de trabajar para que ellos sean los que ocupen los lugares en las rutas que han sido beneficiadas con placas particulares", afirmó.

La secretaria adelantó que se trabaja en un modelo incluyente, con unidades accesibles para adultos mayores y personas con discapacidad. Como parte de ello se hará una prueba con una ruta y concesionarios para evaluar nuevos vehículos.

Agregó que el reordenamiento contempla avanzar hacia un sistema integrado de transporte y un nuevo modelo financiero que mejore la rentabilidad de las rutas y dé mayor estabilidad laboral a los operadores.