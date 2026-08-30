Regularizan pagos para trabajadores del Cobach

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, confirmó que se atendieron pagos por 32 millones de pesos, correspondientes a casi cuatro mil 500 trabajadores que estaban parcialmente suspendidos.

Dijo que esto se logró como producto del saneamiento de las finanzas y reordenamiento administrativo, situación que permitió invertir 32 millones de pesos en pagos de conceptos que estaban suspendidas de forma parcial.

Este recurso benefició a cuatro mil 496 trabajadores y trabajadoras mediante tres acciones: reconocimiento por años de servicio, pago de finiquitos por jubilación y apoyo para lentes al personal operativo.

Retos

Por último, Figueroa García resaltó que el Cobach, próximo a cumplir medio siglo de vida, enfrenta el reto de consolidar una institución moderna, ordenada y financieramente responsable, capaz de responder de forma oportuna a las necesidades de su comunidad trabajadora y educativa.

Asimismo, reiteró que continuarán las gestiones para que, al cierre del ejercicio 2026, el Cobach pueda avanzar en el cumplimiento de sus compromisos con las y los trabajadores.