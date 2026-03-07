Regularizarán 10 mil lotes de 12 colonias

En Tapachula unas diez mil familias de doce colonias obtendrán sus escrituras públicas mediante el proceso de desincorporación del ejido Tapachula y su regularización a través de los Programas para Regularizar Asentamientos Humanos del Instituto Nacional de Suelos Sustentables (Insus) del Gobierno Federal y en el que intervienen autoridades ejidales, el Gobierno del Estado y la gestión del diputado local, Fredy Escobar Sánchez.

En el marco de la reunión con el Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas AC (Cocopech), el legislador señaló que estas acciones están en las que el Insus tiene facultad de regularización están dirigidas a la población que no cuenta con certeza jurídica del predio que ocupan y que en muchos casos han construido sus viviendas, que se encuentran inmersas en un grado de marginación urbana a los que ofrece la certeza jurídica que ampara la posesión de la tierra como patrimonio.

Colonias beneficiadas

El diputado Escobar Sánchez señaló que el proceso de regularización de terrenos en las 12 colonias de Tapachula en terrenos del ejido Tapachula, están entre otras colonias: La Azteca, Lázaro Cárdenas del Río, Belén, 12 de Octubre, Lomas de Sayula, Anexo 5 de Febrero, San Luis I y San Luis II en este proceso, señaló que existen avances sustanciales y que se espera que el proceso y entrega de documentos pudiera ocurrir en el mes de agosto.

Ante el Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas el diputado local por Tapachula reconoció el impulso de las acciones por parte del Gobierno Federal, el interés del gobierno de Chiapas que preside Eduardo Ramírez Aguilar, de las autoridades ejidales y de los propios interesados.

Proceso

Señaló que es parte del trabajo territorial que desempeña como legislador además de la responsabilidad prioritaria, indicó que este proceso inicia con la autorización del propio ejido a través de una asamblea general para ser aprobada y determinar qué colonias dentro de sus terrenos serán incluidas dentro de la regularización del Insus. Una vez que esto ocurrió brigadas especiales procedentes de la capital de la república realizaron los trabajos de medición poligonal en las colonias contempladas.

Agregó que este proceso permitirá a las familias tener la seguridad jurídica y documentos de propiedad; reiteró que mantendrá las acciones de trabajo permanente con los colonias, ejidos, barrios en los que realiza visitas con brigadas médicas y medicamentos, jornadas de limpieza y sobre todo de atención en sus oficinas de gestión que permitan escucharlos, brindar certeza y transparencia de sus acciones como representante del pueblo.