El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, refrendó su voluntad de impulsar obras de gran importancia para Villaflores al poner en marcha la primera etapa de rehabilitación del sistema de agua potable, una de las demandas más sentidas de la población y que durante muchos años ha representado un problema para las familias.

Necesidades

Durante su visita, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento le recordó el compromiso que hizo con el pueblo de Villaflores y expresó su reconocimiento porque hoy, esa palabra comienza a convertirse en una realidad, demostrando que el mandatario conoce las necesidades de la gente y tiene la voluntad de atenderlas.

Esta primera etapa contempla la rehabilitación de los pozos profundos Tres Migueles y La Unión, así como la instalación de dos equipos de bombeo de 60 caballos de fuerza y cuatro mil 586 metros de líneas de conducción; la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de mil 500 metros cúbicos, además de trabajos eléctricos y caseta de desinfección.

Esta obra beneficiará a cerca de 40 mil habitantes de la cabecera municipal, fortaleciendo el abastecimiento y la distribución del vital líquido. Valeria Rosales destacó que, gracias al respaldo del gobernador, se avanza en la atención de una necesidad histórica de Villaflores y reiteró que su administración continuará gestionando obras que transformen la calidad de vida de las familias.