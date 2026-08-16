Rehabilita la Sedatu espacios deportivos

Como parte del programa federal “México Mundial Social 2026”, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Chiapas rehabilitó diversos espacios deportivos en cuatro colonias de Tuxtla Gutiérrez, también se extienden los trabajos a Comitán y Palenque.

De acuerdo con la información difundida por el delegado estatal de la Sedatu, Pedro Sergio Becerra, los trabajos en Tuxtla Gutiérrez consisten en la rehabilitación integral de espacios deportivos que se encontraban en condiciones de abandono o deterioro.

En las colonias La Misión, Gabriel Zepeda, Real del Bosque y Patria Nueva, expuso, se están recuperando canchas de usos múltiples y áreas de juego, con el fin de que niñas, niños, jóvenes y familias cuenten con instalaciones adecuadas para la activación física y la convivencia comunitaria.

Es prioridad

“Son obras que se sienten y se viven en las colonias y comunidades”, destacó el director de Sedatu en Chiapas, quien a través de sus redes sociales subrayó que la transformación de los espacios públicos es una prioridad para el gobierno federal.

“Cuando se invierte en nuestros espacios deportivos, se invierte en nuestra gente, en nuestra juventud y en el futuro de Chiapas”, añadió el funcionario.

Palenque y Comitán

La estrategia de recuperación de espacios no se limita a la capital. En Palenque, la dependencia federal rehabilitó las multicanchas del parque Pakal Na, un espacio público que ahora ofrece instalaciones dignas para el deporte y la recreación.

Asimismo, en Comitán se realizaron tres intervenciones clave: la rehabilitación de las canchas de Futbol 7 y Futbol 11 de la Unidad Deportiva Profesor Víctor Manuel Aranda, así como la renovación de las multicanchas de las colonias Yalchivol y Pilita Seca.